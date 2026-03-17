◆大相撲▽春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）西前頭１７枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が、東前頭１４枚目・千代翔馬（九重）を下手投げで破って、７勝３敗とした。「先に上手を取られてしまったが、投げが決まって良かった。だが、内容はひどかった。相手に先に攻められてしまった。低く、低く自分から攻めないといけない」と振り返った。再入幕の２２歳は、幕内で初めての勝ち越しに王手をかけたが、「そこは考