◆大相撲▽春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）は、１１日目に西十両１４枚目・荒篤山（荒汐）との対戦が組まれた。炎鵬が十両の土俵に上がるのは２３年夏場所９日目以来。約３年ぶりに大銀杏（おおいちょう）姿で本場所の土俵に上がる。今場所は脊髄損傷による７場所連続休場から復帰後、最も高い番付。ここまでは４勝１敗で、成績次第では、関取復帰の可能性は十分にある。