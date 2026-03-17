季節の変わり目に使いやすいパーカーですが、「部屋着っぽく見えてしまう……」と悩んでいる大人女性も多いのでは。そんな人におすすめしたいのが、【ハニーズ】のパーカー。すっきりとしたシルエットや滑らかな素材感で、きれいめに着られそうなアイテムが登場しています。今シーズンはパーカーをおしゃれに取り入れて、周りと差がつくコーデを目指してみて。 着心地◎