俳優の山時聡真と女優の菅野美穂が１７日、都内でダブル主演映画「９０メートル」（中川駿監督、２７日公開）のチャリティー上映会に出席した。難病を抱える母親（菅野）と、進学先などに悩みながら介護をする息子（山時）の絆を描く。イベントではサプライズで、実母からの手紙をそれぞれが代読することに。菅野は、まさかの展開に「えっ、待って！私の母親から？」と驚きながらも、母からのエールやねぎらいに「私ひとりでは