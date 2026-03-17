厳しい上司がちょっと苦手だった知人。ですが知人が苦しい状況に陥ったとき、意外な言葉をかけてくれました。知人から聞いたお話を紹介します。 厳しい上司 私は小学生の子どもが2人いるワーママです。フルタイムで働いていますが、職場には少し苦手な上司がいました。 女上司のAさんは、他人にも自分にも、とても厳しい人です。勤務中に私語をしていると、「今は休憩時間ではないのよ」とピシャリ。遅刻してきた人には