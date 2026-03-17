◆ファーム・リーグ西地区阪神１―２オリックス（１７日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が右足の肉離れから実戦復帰し、１打席目で“プロ初安打”を放った。「５番・ＤＨ」でスタメン出場。名前がアナウンスされると、場内からひときわ大きな歓声が上がった。ネクストバッターズサークルで確かめるようにバットを振ると、昨年１１月以来となる打席に足を踏み入れた。２回無死一塁、カウン