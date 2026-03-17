©UTA☆PRI-ANIME PROJECT©King Record Co., Ltd.「うたの☆プリンスさまっ♪」と「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」によるコラボレーション「新曲コラボ」の第3弾として、ST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼による「Rainbow Signs」が、3月18日0時より各種音楽配信サービスにてリリースされる。これを記念し、「Rainbow Signs」の1コーラストレーラーが3月18日19時にKING RECORDS公式YouTubeにてプレミア公開さ