トッテナムのトゥドール監督がスロット監督と思われる人物に話しかけたが…イングランド1部トッテナムを率いるイゴール・トゥドール監督がまさかの人違いを起こしていたようだ。現在プレミアリーグで16位と低迷するトッテナムは現地時間3月15日にプレミアリーグ第30節で6位のリバプールと対戦。先制を許す展開となったが、終了間際に追いつき1-1の引き分けに終わった。トゥドール監督の初勝利はまたもお預けとなったが、なんと