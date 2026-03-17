3月4日にニューアルバム「ときめきえがお」をリリースしたアイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の辻野かなみ、杏ジュリアがこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。杏は3月28、29日の「ときめき♡春の晴れ舞台2026」（神奈川・ぴあアリーナＭＭ）をもって卒業。2人がオフの過ごし方、ネットの反応、これからの目標などについて語った。 【写真】アイドルオ