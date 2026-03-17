女優の黒木瞳(65)が17日、自身のインスタグラムを更新。美しいドレス姿を披露した。 【写真】今年初めてのインスタ投稿、エレガントな美しさに絶賛の声 昨年11月23日以来、約4カ月ぶりの更新。今年初めてとなった投稿では、「神戸ポートピアホテルにて、ランチ＆トークのイベント。楽しいお時間でした!」とつづり、透け感のある淡いグレー地に花柄をあしらったフリルドレススタイルを公開。15日に開かれた