福岡市中央区で17日、乗用車が建物に衝突しました。車を運転していた男はマンションの敷地に逃げ込み、無断で侵入したとして、現行犯逮捕されました。■大枝伸士ディレクター「こちらは福岡市中央区清川です。乗用車が建物に突っ込んでいます。」警察によりますと、午前3時すぎ、福岡市中央区の那の川四ツ角交差点で、パトロール中の警察官が停止線をはみだして停止する乗用車を発見しました。乗用車が急発進したため