京王プラザホテル八王子に、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」をテーマにしたキャラクタールームが登場！「ハローキティ ルーム」「マイメロディ＆クロミ ルーム」に続く、待望の第3弾となるキャラクタールームです。今回の内覧会には、キキとララが特別に登場！ふたりがお部屋のみどころをたっぷりと案内してくれました☆ 京王プラザホテル八王子「リトルツインスターズ ルーム」