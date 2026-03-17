京都・南丹市夜の山道でカメラが捉えたのは…、車体が大きくへこむほどの衝撃。衝突の直前、シカは思わぬ動きをしていました。映像を確認すると、歩道には2頭のシカがいたのですが…。目撃者：（シカは）止まってましたね。止まっていたが、寸前でチョチョチョっと出てきた。飛び出しから衝突までは1秒足らず。シカは、そのまま走り去ったということです。愛知・豊川市で思わぬ動きを見せたのは前を走るミニバン。ウィンカーを出し