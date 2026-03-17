スタジオには気象予報士の平島さんです。気象警報や注意報が、富山市は今年5月から3つの区域に分けて発表されます。これまでは、富山市全体をひとつのエリアとして警報や注意報が発表されていました。これが今年5月下旬から、3つに分かれます。富山市平地・富山市山間部東・富山市山間部西の3つです。画面にも書いてありますが、大沢野や細入など合併前の旧市町村の区域で分けられるのですね。なぜ変更されることになったのでしょ