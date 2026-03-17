富山県内11の市町村で、きょう小学校の卒業式が行われました。このうち、来月、小中学校を合わせた義務教育学校が誕生する富山市水橋地区では、統合で閉校する小学校で最後の卒業式が行われました。水橋中部小学校の卒業式では、児童30人が卒業を迎えました。義務教育学校の「水橋学園」への統合にともない、水橋中部小学校は153年の歴史の幕を閉じます。最後となる卒業生は、家族らの拍手の中、誇らしげな表情で旅立ちを迎えまし