北陸電力の志賀原子力発電所の再稼働差し止めを、株主が求めている裁判です。訴えを退けた一審判決を不服として、きょう原告の株主が控訴しました。控訴状を提出したのは、富山県と石川県に住む北陸電力の株主5人です。志賀原発は、東日本大震災があった2011年から1号機、2号機とも運転を停止したままです。北陸電力は現在、2号機の再稼働を目指して審査を受けています。原告の株主は、再稼働させれば会社に回復不能な損害を生じさ