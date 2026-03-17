ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／FANTASTICSの中島颯太が26日発売の『awesome！Plus Vol.47』（シンコー・ミュージック・ムック）の表紙を飾る。“音楽活動の歩み”をテーマに中島の音楽への想いが特集される。【裏表紙】素敵…！王子様のような装いで登場した原因は自分にある。同誌では、グループ活動をするアーティストの“個”にスポットを当てる新規シリーズ“音歩（おんぷ）”がスタート。記念すべき初回には、EXILE／