元同志社大学教授でジャーナリストの浅野健一氏が16日にX（旧Twitter）を更新。同日に発生した、沖縄・辺野古沖での船2隻転覆死亡事故について、海上保安庁が「速やかに救助したか検証が必要」と主張し、批判を集めている。 事故は16日午前、修学旅行で辺野古見学をしていた同志社国際高校（京都・京田辺）の生徒が乗船する船で発生した。この事故で、女子生徒と男性船長の2人が死亡している。 船を運航していたのは、辺野