高円宮妃久子さまは、日本外国特派員協会で自然環境について記者会見されました。日本外国特派員協会で皇族が会見に臨まれるのは異例です。久子さまは、鳥類の保護や環境保全に取り組むバードライフ・インターナショナルの名誉総裁として、研究者とともに記者会見に臨まれました。久子さまは英語で、「恐ろしいのは、世界にはあまりにも多くのことが渦巻いているのに（気候変動問題への）注目が少ないだけでなく、国際協力が弱まっ