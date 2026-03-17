富山県内では、昨夜からけさにかけて火事が続きました。このうち富山市ではアパートの部屋が焼けました。激しく立ちのぼる黒い煙。富山市のKNB屋上の情報カメラでとらえた火災発生直後の様子です。警察と消防によりますと、きょう午前8時50分ごろ、富山市寺町のアパートで「6階建ての建物の4階のベランダから炎と煙が見える」と、近くで作業をしていた人が消防に通報しました。火はおよそ1時間後に消し止められました