黒部市が先月、武隈市長のハラスメントに関して、市の管理職を対象に行ったアンケートでは、決裁の遅れを指摘する声も上がっていました。黒部市議会の会派・自民クラブは、市長の決裁が必要な文書が長いもので3年にわたり決裁されていなかったとして、きょう、武隈市長に対し原因などについて説明を求める申し入れを行いました。黒部市が先月、武隈市長のハラスメントに関して、市の管理職を対象に行ったアンケートで