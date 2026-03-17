人気テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第9話「ヒンメルの自伝」（通算37話）のあらすじ＆先行場面カットが公開された。20日放送の第9話は、通常よりも10分遅れの午後11時10分より放送される。【画像】竜に襲われるフリーレン＆ヒンメル！公開された場面カット第9話は、竜の群れの脅威に苛まれるも故郷を捨てようとしない男の村。そして広大な湖・コリドーア湖の港町。旅の途中、さまざまな場所を訪れるフリーレンたち。