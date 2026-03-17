愛知県のダムで貯水率が「0％」の事態です。豊川用水の水源、愛知・新城市の宇連ダムでは深刻な水不足が続き、17日午後3時半に貯水率が「0％」になりました。管理する水資源機構は、17日から普段は使わないダムの底にたまった水をポンプでくみ上げるなど対応していますが、くみ上げが続けば10日ほどで無くなるということです。水資源機構 豊川用水総合管理所・上野英二副所長：（蛇口を頻繁に開け閉めなど）個人でできることを一つ