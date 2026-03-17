手押し相撲対決に勝利し特別デートの権利を手に入れたさわとひなの。2人ともけいすけを指名し、3人で屋内遊園地デートへ。けいすけをめぐる三角関係は徐々に加速していった。【映像】美女2人がゾッコンになった新メンバーの超イケメン高2男子毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。16日は卒業編2026第5話が放送。 『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学