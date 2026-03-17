◇オープン戦巨人―ヤクルト（2026年3月17日東京D）巨人の戸郷翔征投手（25）が17日のヤクルト戦でオープン戦初先発。今春3度目の実戦登板で5回5安打2失点に抑えた。立ち上がりは直球主体。初回1死から甘く入った真っすぐをサンタナに左中間に運ばれ、先制ソロを被弾した。2、3回は無安打投球も4回先頭から連打を浴び、1死二、三塁から赤羽根に左犠飛を許して2点目を失った。初実戦だった2月28日の練習試合・韓国サム