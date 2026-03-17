【カイロ＝溝田拓士】イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は１７日、イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）のアリ・ラリジャニ事務局長を殺害したと発表した。ラリジャニ氏は外交・安保政策の決定で中心的な役割を担っていた。イラン側は発表していないが、死亡が事実なら大打撃となる。カッツ氏によると、攻撃は１６日夜に行われ、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」傘下の民兵組織「バシジ」の司令官も殺害した。カッツ氏