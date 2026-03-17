動物病院を受診した際、『耳がすごくキレイ』と褒められたという2匹のワンちゃん。飼い主さんは特別なお手入れはしていないのに…清潔に保つ『まさかの理由』が話題になっているのです。 愛に溢れたその理由、証拠動画は記事執筆時点で53万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：動物病院で『耳がキレイ』と褒められた2匹の犬→一度もお手入れしたことないのに…『まさかの理由』】 動物