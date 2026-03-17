水陸両用戦機雷戦群「旗艦」は、ひゅうが型DDH日本政府は2026年3月6日の閣議において、2025（令和７）年度の主要な部隊の新編などに係る「自衛隊法施行令等の一部を改正する政令」などを決定しました。【新たな組織図です】「水上戦群」に「哨戒防備群」？ 新たな部隊名ズラリの改編イメージこのなかで、注目すべきは海上自衛隊に関するところでしょう。海自は、水上艦艇部隊を一元的に指揮監督する体制を整備するため、自衛艦