愛知県稲沢市から80代の女性を搬送していた救急車が、交差点で事故。乗っていた2人が軽傷とみられます。 【写真を見る】救急車が衝突事故 サイレン鳴らしながら赤信号の交差点で 搬送中の80代女性は“約20分遅れ”で医療機関に 愛知･一宮市 事故があったのは、一宮市牛野通の交差点です。稲沢市消防本部によりますと、きょう午前10時半すぎ、稲沢市内から転院のため80代の女性を搬送していた救急車がサイレンを鳴らしながら赤信