the Shamrockのポニーキャニオン SEE・SAWレーベル在籍時のシングル9作品とMV9作品が、3月18日より一挙サブスク配信開始される。 （関連：【映像あり】the Shamrock、配信開始されるMV9作品のダイジェスト） 昨年配信開始されたポニーキャニオンSEE・SAWレーベル在籍時アルバム4作品に続いて、1988年のデビューシングル『It's My Love』から1991年の『five -僕がいた夏-』まで、計シングル9作