エイチ・アイ・エス（HIS）は、夜行バス利用時の「快活CLUB」利用オプショナルプランを3月23日に発売する。日本最大級のシェアリングスペース「快活CLUB」を休息スポットとして提供するオプションプランで、東京、名古屋、大阪の一部地域に到着する夜行バスの予約時に購入できる。個室での着替えのほか、シャンプーやリンス、ドライヤー完備のシャワールーム、ドリンクバー、電源やWi-Fiの利用ができ、フルフラットシートで休息で