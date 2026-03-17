ジェットスター・ジャパンは、「スーパースターセール」を3月19日正午から25日午後4時59分まで開催する。Club Jetstar会員は3月18日正午から先行予約ができる。国内線15路線が対象で、片道運賃は2,990円から。搭乗期間は4月1日から11月19日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は