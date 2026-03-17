鹿児島市で災害時に一般の避難所での生活が難しい妊産婦を受け入れる福祉避難所を開設する訓練が初めて行われました。福祉避難所に指定されている鹿児島国際大学の職員などが参加し開設の手順を確認しました。鹿児島市が行った、妊産婦を受け入れる福祉避難所の開設訓練には鹿児島市や鹿児島国際大学の看護学部の職員など約40人が参加しました。震度6弱の地震が起きた想定です。鹿児島市は、大規模な災害が起きたときに、協定