日本気象協会によりますと、今年の花粉の飛散量は例年に比べ多い予想で、特に今週1週間、金沢市では「極めて多い」状況が続く見込みです。花粉症の人にとっては辛い時期、少しでも症状を軽減させるための対策グッズ。石川映夏キャスターレポート「県内は春らしくポカポカしてきましたが、鼻はムズムズ。この時期に欠かせない対策グッズを調べてきます」日本気象協会によりますと、スギ花粉の飛散は今がまさにピークを迎えていて、4