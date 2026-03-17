諫早市で17日、軽乗用車が公園の案内看板に衝突する事故があり、運転していた男性が死亡しました。 17日午前6時15分頃、諌早市宇都町の県道で、軽乗用車が道路脇の公園に突っ込み、敷地を案内する看板に衝突しました。 この事故で軽乗用車を運転していた諫早市のバス運転手 原田 厚さん(65)が、頭などを強く打ち病院に搬送されましたが、約1時間50分後に死亡が確認されました。 現場は緩やかな左カーブで、道路