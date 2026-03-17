金沢市の健民スポレクプラザのアイスリンクは、2025年8月の大雨で浸水し、冷凍機が故障したため休業が続いていましたが、20日に営業を再開することになりました。金沢市西泉にある健民スポレクプラザは、2025年8月7日の線状降水帯による大雨で近くを流れる伏見川が氾濫し、1階部分が浸水しました。建物の外にある冷凍機も水につかり故障したため、石川県内唯一のアイスリンクは今シーズン、休業を余儀なくされていました。運営する