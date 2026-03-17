春休みに入るのを前に子どもたちが詐欺や強盗などの犯罪行為に加担させられる「闇バイト」に手を染めないよう、警察が石川県内の大学生と共同で制作した啓発動画を18日から公開します。動画は、県警察本部と、少年の非行防止活動などに取り組む金沢星稜大学経済学部の中尾ゼミが共同で制作しました。〓短時間で高収入が得られる〓などの謳い文句で詐欺や強盗などの犯罪行為に加担させられる「闇バイト」に未成年が巻き込まれるのを