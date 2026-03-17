タレントの青田典子さんは3月17日、自身のInstagramを更新。夫でシンガーソングライターの玉置浩二さんと、俳優の佐藤浩市さんとの豪華なスリーショットを公開しました。【写真】青田典子、豪華過ぎるスリーショット公開「素敵なコラボの数々」青田さんは「玉置浩二ショーが、本日放送されます ぜひご覧くださいね」とつづり、1枚の写真を投稿。3人が並んだ華やかな写真と共に『玉置浩二ショー』（NHK BSプレミアムほか）の告知を