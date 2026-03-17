「クリームポム〜いちご〜」モスバーガーを展開するモスフードサービスは、3月18日から全国の「モスバーガー＆カフェ」店舗において、いちごのショートケーキのような味わいが楽しめる「クリームポム 〜いちご〜」を期間限定で販売する。そのほかにも、どこか懐かしい「しっかりプリン」、和の素材を活かした「黒糖ゼリー入り出雲（いずも）抹茶ラテ」を期間限定商品として、フードロス削減に貢献する原料を使用した「しっとりバナ