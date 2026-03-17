愛知県在住の50代女性・なおこさんが息子を出産したのは、ある雪の夜のことだった。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちその時に頑張れたのは、日中に助けてくれた人が居たからだという。＜なおこさんからのおたより＞妊娠中の出来事です。嫁ぎ先の埼玉県で出産することになっていました。その日は朝から産婦人科の健診。収入も少なく、病院へは毎回2駅分を徒歩で通っていました。うずくまるほどの痛みが健診では「いつ