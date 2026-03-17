日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、毎月28日の“とりの日”に販売しているおトクな「とりの日パック」を、春休み期間限定で販売期間を拡大し、3月18日から4月7日まで販売する。「にわ（28）とり」の語呂合わせから、毎月28日は“にわとりの日”。KFCではこの日に合わせて、「オリジナルチキン」と「ナゲット」をおトクに楽しめる「とりの日パック」を