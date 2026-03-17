モンデリーズ・ジャパンは、息スッキリの「クロレッツ」ブランドから、通常のガムの約1.4倍（クロレッツ XP オリジナルミントとの比較）の大粒で、噛むたびにフルーツの爽快感が広がる新ライン「クロレッツ ビッグフルーツ」を、3月23日から発売する。「クロレッツ ビッグフルーツ パッションフルーツ味」「クロレッツ ビッグフルーツ」は、通常のガムの約1.4倍の大粒で、強い噛みごたえと、噛んだ瞬間から口いっぱいに広がるフル