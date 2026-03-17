秋篠宮妃紀子さまは愛媛県を訪問し、総裁を務める結核予防会の集会に出席されました。紀子さまは、きょう午後2時半ごろ、松山市のホテルに到着し愛媛県知事らの出迎えを受けられました。その後、紀子さまが総裁を務める結核予防会の研さん集会に出席し、結核対策などについての講演に耳を傾けられました。紀子さまは1994年から総裁を務めていて、関連行事にたびたび足を運ぶなど、ライフワークとして結核予防に取り組まれています