パワハラの調査をしなかったとして、公務員職権濫用の疑いで書類送検された、兵庫県西宮市にある公立高校の校長について、神戸地検が不起訴としていたことがわかりました。 不起訴となったのは、西宮市にある公立高校の校長です。 告訴状などによりますと、西宮市にある公立高校の男性教諭は２０２１年４月以降、教科主任から過度な業務の負担を強いられ「うつ病」を発症し休職。 一昨年５月以降、教科主任の行為がパワ