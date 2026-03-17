去年の年末に京都の建仁寺で発生した器物損壊事件をめぐり、今年２月に逮捕・送検された男性（３０）について、京都地検は「不起訴」としました。 名古屋市西区の会社員の男性（３０）は、去年１２月３０日未明に京都市東山区の「建仁寺」で、立て看板を蹴って壊したほか、木柵を蹴ってかんぬきを壊したとして、今年２月に京都府警が器物損壊容疑で逮捕していました。 取り調べに対し男性は「覚えていない」と容疑を否認し