深刻な不漁が続くイカナゴの漁が解禁されました。 兵庫県明石市の漁港で水揚げされたのは、３月１７日から漁が始まったイカナゴの稚魚「シンコ」です。 イカナゴ、と言えば甘辛く炊いた「くぎ煮」で親しまれる、関西の春の味覚。 しかし近年、餌となるプランクトンが不足していることなどから、播磨灘での漁獲量は激減。昨シーズンは解禁からわずか３日で終了する事態になっていました。 そこで漁業連合会はあ