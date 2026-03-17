「サクサクたんぱく」（左）と使用イメージ亀田製菓グループのマイセンファインフードは、いつもの料理にたすだけで簡単に大豆由来のたんぱく質が摂れる「ちょいたしたんぱく新習慣」シリーズを新たに立ち上げ、新商品「サクサクたんぱく」と「ごはんでたんぱく」の2品を3月23日から発売する。「ごはんでたんぱく」（左）と使用イメージ昨年3月に発売した「マシマシの種 ミンチタイプ」、同9月に発売した「マシマシの種 スライスタ