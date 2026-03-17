高市総理は日本維新の会の吉村代表と会談し、衆議院の議員定数を削減する法案をいまの国会に提出し、成立を目指す方針を確認しました。会談で自民・維新両党は、連立合意文書で交わした政策の実現に向けた、今後の方針について意見を交わしました。日本維新の会吉村洋文 代表「まず一つ目については議員定数の削減。これについては必ずやりきろうということで、改めて合意をいたしました」維新の吉村代表によりますと、去年