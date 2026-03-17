ことしの公示地価が発表されました。観光地としても人気のエリアでは住宅地の地価も上昇です。 花見シーズンを前に多くの観光客が訪れる古都・京都。上昇率は７．１％で京都府の上昇率のトップと２位を東山区の住宅地が占めました。 京都に詳しい不動産鑑定士によりますと、京都らしい風情のある観光地に近い地点では、国内外の富裕層からの“セカンドハウス”需要が高く、地価の上昇を後押ししているといいます。