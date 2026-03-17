６０年近く連れ添った妻が夫に殺害された事件。大阪地裁は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。 判決によりますと岩田源一被告（８７）は去年１０月、大阪府八尾市の自宅で認知症だった妻・正子さん（８１）の首をズボンで絞めつけるなどして殺害しました。 これまでの裁判で岩田被告は起訴内容を認め、強い精神的負担や介護で「いっぱいいっぱいになった。もうこれで終わりにしたいと思った」などと述べていました